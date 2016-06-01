В перший день літа в Україні стане трохи прохолодніше

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 1 червня, в Україні стане трохи прохолодніше. В центральній і східній частинах країни очікується невелика хмарність, на півдні і заході хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози.

В Україні сьогодні буде хмарно / pixabay.com

У столиці в перший день літа очікується невелика хмарність, +23°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові хмарно з проясненнями, +26°. Вітер західний та південно-західний, до 3.1 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

Одеситам обіцяють дощ з грозою, температура вдень +27°, вітер змінний, до 2 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.

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У Харкові в середу буде хмарно, температура вночі +19°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 5.6 м/с.

Погода в Україні 1 червня / УНІАН

В Дніпрі сьогодні невелика хмарність. Температура +24°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 6.3 м/с.

У Сімферополі в середу очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою. Температура +24°. Вітер західний та південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура +23°, вітер північно-східний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

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У Краматорську сьогодні хмарно, вдень +20°, вітер північно-східний, до 5.1 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку небо також буде затягнуте хмарами, температура +20°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 5.3 м/с.

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