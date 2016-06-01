В перший день літа в Україні стане трохи прохолодніше
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 1 червня, в Україні стане трохи прохолодніше. В центральній і східній частинах країни очікується невелика хмарність, на півдні і заході хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози.
У столиці в перший день літа очікується невелика хмарність, +23°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
У Львові хмарно з проясненнями, +26°. Вітер західний та південно-західний, до 3.1 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.
Одеситам обіцяють дощ з грозою, температура вдень +27°, вітер змінний, до 2 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.
В перший день літа у більшості українських областей очікуються дощі і грози
У Харкові в середу буде хмарно, температура вночі +19°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 5.6 м/с.
В Дніпрі сьогодні невелика хмарність. Температура +24°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 6.3 м/с.
У Сімферополі в середу очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою. Температура +24°. Вітер західний та південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура +23°, вітер північно-східний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
Завтра в Києві буде хмарно, але дощу не обіцяють
У Краматорську сьогодні хмарно, вдень +20°, вітер північно-східний, до 5.1 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку небо також буде затягнуте хмарами, температура +20°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 5.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°