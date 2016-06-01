Сьогодні в Києві буде хмарно, але без дощу
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 1 червня, в Києві очікується невелика хмарність.
Температура вдень до +23°, до вечора похолодає до +18°. Ймовірність опадів 26%.
Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
Погода в Києві: у столиці завтра +23°, опадів не прогнозують
Сьогодні сонце в Києві зійшло о 4:51, зайде о 21:00.
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