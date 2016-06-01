Сьогодні в Києві буде хмарно, але без дощу

08:46, 1 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 1 червня, в Києві очікується невелика хмарність.

lifekiev.com
Синоптики прогнозують хмарну погоду в Києві / lifekiev.com

Температура вдень до +23°, до вечора похолодає до +18°. Ймовірність опадів 26%.

Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

Погода в Києві: у столиці завтра +23°, опадів не прогнозують

Сьогодні сонце в Києві зійшло о 4:51, зайде о 21:00.

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