У Техасі затопило ціле місто

09:45, 1 червня 2016
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Американське місто Сімонтон у штаті Техас повністю евакуювали через повінь та потужну зливу. 

REUTERS
REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок Наразі три тисячі людей переїхали у притулки, в той час як у місті під воду пішли всі дороги.

У Техасі збільшилася кількість жертв повеней

Будівлі затоплені до перших поверхів, а полишені тварини рятуються у будинках. Зокрема, табун коней прийшов шукати прихистку у приватній вітальні.

Повінь у регіоні назвали найгіршою за сто років. Вода в річках піднялася на два метри, а жертвами стихії протягом тижня стали шестеро людей, які потонули у власних автівках.

У середині травня повідомлялось, що в техаському місті Корпус-Крісті поліції довелося перекрити кілька магістралей, адже вода стояла по пояс. Національна служба погоди оголосила надзвичайний стан.

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