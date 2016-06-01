У Техасі затопило ціле місто

Американське місто Сімонтон у штаті Техас повністю евакуювали через повінь та потужну зливу.

REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок Наразі три тисячі людей переїхали у притулки, в той час як у місті під воду пішли всі дороги.

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Будівлі затоплені до перших поверхів, а полишені тварини рятуються у будинках. Зокрема, табун коней прийшов шукати прихистку у приватній вітальні.

Повінь у регіоні назвали найгіршою за сто років. Вода в річках піднялася на два метри, а жертвами стихії протягом тижня стали шестеро людей, які потонули у власних автівках.

У середині травня повідомлялось, що в техаському місті Корпус-Крісті поліції довелося перекрити кілька магістралей, адже вода стояла по пояс. Національна служба погоди оголосила надзвичайний стан.