У Парижі через дощі вода в Сені піднялася на 4 метри
Сильні зливи останніх днів призвели до підвищення рівня води в Сені в межах Парижа на 4,15 метра вище ординара.
Очікується, що вже в найближчі години буде припинено рух барж і прогулянкових кораблів паризької частини річки. Це повинно бути зроблено, коли вода підійде до позначки в 4,3 метра, передає ТАСС за інформацією метеослужби міста.
В даний час парижани можуть бачити, що вода залила чоботи зуава - скульптуру цього воїна колоніальних військ встановлено у одній з опор мосту Альма і, за традицією, служить дороговказом небезпечного підйому води в річці.
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Вже затоплена на правому березі набережна Помпіду, яка грає важливу роль в автомобільному русі міста. Затоплена і нижня частина набережної Орсе, розташованої між МЗС і Ейфелевою вежею.
Очікується, що вже до вечора середи вода в Сені дійде до позначки в 5 метрів, а до ночі перевищить її. Рекордним для Парижа є рівень повені 1910 року, коли вода піднялася на 8,5 метри, затопивши чверть території столиці. Тоді повінь тривала більше місяця.
Зараз дощі в Парижі і оточуючих її районах припинилися, але це мало вплинуло на ситуацію. Як повідомила префектура департаменту Сена і Марна, у них вода у всіх притоках Сени продовжує прибувати. Стабільний рівень відзначений тільки в департаменті Луара (південний захід від Парижа), де в минулий вівторок були затоплені вулиці міст, а також понад 100 км автостради А-10.
На ній досі залиті водою кілька сотень автомобілів - на низці ділянок вона піднімається до даху машин. Багатьох пасажирів довелося евакуювати на армійських вантажівках. На думку фахівців, велика ділянка цієї автостради буде тепер закрита як мінімум на п'ять-шість днів.
Очікується, що дощі по всій північної і центральної частини Франції поновляться в четвер. Поліпшення погоди можливе тільки в суботу.
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