Під Тюменню у перший день літа випав сніг

За повідомленнями користувачів соцмереж з північних округів Тюменської області – Ямалу і Югри, відразу в декількох містах - у Сургуті, Новому Уренгої та Ноябрьську випав сніг.

У Росії сьогодні випав сніг / yablor.ru

Жителям ХМАО і ЯНАО знову довелося надягнути на себе зимові речі. Ще вчора в Сургуті вирувала злива і сипав град, а вже о 5 годині ранку сьогодні пішов сніг, пише Мегатюмень.

За прогнозами синоптиків, сніг у Ноябрьську буде йти і в ніч на четвер. Приблизно така ж погода збережеться і в містах ХМАО.

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Ситуація зміниться лише в п'ятницю, коли помітно потеплішає.