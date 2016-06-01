Під Тюменню у перший день літа випав сніг

12:09, 1 червня 2016
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За повідомленнями користувачів соцмереж з північних округів Тюменської області – Ямалу і Югри, відразу в декількох містах - у Сургуті, Новому Уренгої та Ноябрьську випав сніг.

yablor.ru
У Росії сьогодні випав сніг / yablor.ru

Жителям ХМАО і ЯНАО знову довелося надягнути на себе зимові речі. Ще вчора в Сургуті вирувала злива і сипав град, а вже о 5 годині ранку сьогодні пішов сніг, пише Мегатюмень.

За прогнозами синоптиків, сніг у Ноябрьську буде йти і в ніч на четвер. Приблизно така ж погода збережеться і в містах ХМАО.

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Ситуація зміниться лише в п'ятницю, коли помітно потеплішає.

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