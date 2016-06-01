У Франції через негоду підтопило кілька населених пунктів (фото)

12:38, 1 червня 2016
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Через екстремальний підйом рівня води в річках, викликаний сильними зливами, ряд населених пунктів у Франції в середу вранці були підтоплені.

Так, найвищий – червоний – рівень загрози повеней зберігається в департаменті Луара і Сена і Марна. Ще чотири регіони мають високий, помаранчевий, рівень загрози, повідомляє Європейська правда за інформацією видання l'express.

У Парижі через дощі вода в Сені піднялася на 4 метри

Зливи вже викликали значні руйнування і численні евакуації на значній частині північно-сходу країни. Постраждалих або загиблих в результаті негоди немає.

У муніципалітеті Сент-Арну-ан-Івлін підтоплено трасу, що веде до Орлеану – на ній застрягли понад 600 транспортних засобів.

Повідомляється, що в департаменті Луара протягом останніх 72 годин випало кількість опадів, еквівалентна 20 дням дощів.

В басейні річки Луан (притока Сени) рівень води найвищий з 1910 року.

Підвищився рівень води і в Сені. Зокрема, станом на 17.00 31 травня рівень води перевищив звичайний на 3,82 м. Очікується, що рівень підніметься до 4,3 метрів. Вже підтоплена частина набережної між Ейфелевою вежею і будівлею МЗС.

Підтоплення вже викликало проблеми в русі столичного транспорту. У той же час пікових значень Сена досягне, як очікується, в п'ятницю вночі.

Рекордним для Парижа є рівень 1910 року, коли Сена піднялася на 8,5 метра.

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