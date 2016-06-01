Обама порадив американцям встановити на телефони додаток, який попереджає про урагани

Президент США Барак Обама у вівторок заявив, що громадськості потрібно готуватися до сезону ураганів, який розпочнеться з 1 червня.

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Він рекомендував перевіряти можливість стихійних лих через сервіс Ready.gov та мобільний додаток FEMA, щоб отримувати попередження про ураган.

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Федерального агентства з управління у надзвичайних ситуацій, передає The Hill.

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"Ми були трохи бездіяльні стосовно людей, які реагують на наказ про евакуацію", сказав він. "Ми повинні бути впевнені, що незважаючи на те, що важко запобігти пошкодженню майна, ми робимо все можливе, щоб запобігти людським втратам".

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень прогнозує, що сезон ураганів в Атлантиці цьогоріч буде в межах норми. Річний прогноз ураганів, який був випущений минулого тижня, передбачає з ймовірністю 70 відсотків, що сезон 2016 принесе від 10 до 16 штормів і від чотирьох до восьми ураганів.

Обама сказав, що американці повинні підготуватися до можливості того, що один з цих штормів може наблизитися до берега.