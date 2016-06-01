На основних трасах України очікується хмарна погода, місцями опади
Українських водіїв сьогодні і завтра в дорозі буде супроводжувати хмарна погода з проясненнями, місцями дощі. У четвер трохи похолоднішає.
Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода, можливі дощі. Температура протягом дороги +23°...+24°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом також очікуватиме дощова погода і походает до +20°...+22°. У Полтаві можливий дощ.
На ключових українських трасах очікуються опади
На трасі Київ - Львів сьогодні можливі опади, температура +23°...+24°. Завтра похолоднішає до +21°...+22°, у самому Львові очікується дощ.
За маршрутом Київ - Одеса сьогодні також можливі дощі, температура +23°...+24°. Завтра похолоднішає до +20°...+21° і по всьому маршруту обіцяють хмарну погоду.
Схожі погодні умови та на маршруті Київ - Маріуполь. Там сьогодні всю дорогу можливі невеликі дощі і +24°...+25°. Завтра похолоднішає до +21°...+22°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°