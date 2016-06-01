На основних трасах України очікується хмарна погода, місцями опади

Українських водіїв сьогодні і завтра в дорозі буде супроводжувати хмарна погода з проясненнями, місцями дощі. У четвер трохи похолоднішає.

Завтра в Україні трохи похолоднішає / obozrevatel.com

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода, можливі дощі. Температура протягом дороги +23°...+24°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом також очікуватиме дощова погода і походает до +20°...+22°. У Полтаві можливий дощ.

Читайте також На ключових українських трасах очікуються опади

На трасі Київ - Львів сьогодні можливі опади, температура +23°...+24°. Завтра похолоднішає до +21°...+22°, у самому Львові очікується дощ.

За маршрутом Київ - Одеса сьогодні також можливі дощі, температура +23°...+24°. Завтра похолоднішає до +20°...+21° і по всьому маршруту обіцяють хмарну погоду.

Схожі погодні умови та на маршруті Київ - Маріуполь. Там сьогодні всю дорогу можливі невеликі дощі і +24°...+25°. Завтра похолоднішає до +21°...+22°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.