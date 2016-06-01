Завтра спека в Україні спаде, місцями очікуються дощі

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 2 червня, в Україні очікується переважно хмарна погода, вночі +9°... + 16°, вдень +18°... + 24°.

Завтра в Україні очікується хмарна погода / lifekiev.com

У столиці завтра буде ясно і безхмарно, +13°... + 22°. Вітер східний, до 4.8 м/с, атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

У Львові 2 червня похмуро і дощ, вночі +14, вдень +18°. Вітер східний та південно-східний, до 4.8 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

Одеситам обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +23°, вітер східний, до 5.3 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.

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У Харкові у четвер також хмарно з проясненнями, температура вночі +11°, вдень +19°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 3.8 м/с.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +12°, вдень +22°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.7 м/с.

У Сімферополі в четвер очікується невелика хмарність та можливий дощ. Температура вночі +16°, вдень +24°. Вітер переважно східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +21°, вітер північно-східний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

У Краматорську буде хмарно, вночі +15°, вдень +21°, вітер північно-східний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно. Температура вночі +15°, вдень +20°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 3,9 м/с.

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