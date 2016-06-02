У більшості українських областей сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі

08:09, 2 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 2 червня, в більшості областей очікується хмарна погода, температура вдень +17°...+24°.

galleryua.com, berlum
Спека в Україні трохи спала / galleryua.com, berlum

У столиці сьогодні ясно і безхмарно, +21°. Вітер східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

У Львові очікується невелика хмарність, можливий дощ, +17°. Вітер східний, 5 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

Погода в Украине 2 июня
Погода в Україні 2 червня

Одеситам обіцяють хмарну погоду, температура вдень +21°, вітер східний, до 5.6 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.

У Харкові у четвер буде хмарно з проясненнями, температура +19°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер змінний, до 2.5 м/с.

В Дніпрі сьогодні хмарно, але дощу не обіцяють. Температура +20°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура вдень +24°. Вітер північно-східний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

Завтра спека в Україні спаде, місцями очікуються дощі

У Маріуполі хмарно з проясненнями, температура +19°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

У Краматорську також хмарно, вдень +20°, вітер північно-східний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку невелика хмарність, температура +20°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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