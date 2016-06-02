У більшості українських областей сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 2 червня, в більшості областей очікується хмарна погода, температура вдень +17°...+24°.
У столиці сьогодні ясно і безхмарно, +21°. Вітер східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 749 мм рт. ст.
У Львові очікується невелика хмарність, можливий дощ, +17°. Вітер східний, 5 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.
Одеситам обіцяють хмарну погоду, температура вдень +21°, вітер східний, до 5.6 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.
У Харкові у четвер буде хмарно з проясненнями, температура +19°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер змінний, до 2.5 м/с.
В Дніпрі сьогодні хмарно, але дощу не обіцяють. Температура +20°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.
У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура вдень +24°. Вітер північно-східний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.
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У Маріуполі хмарно з проясненнями, температура +19°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.
У Краматорську також хмарно, вдень +20°, вітер північно-східний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку невелика хмарність, температура +20°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°