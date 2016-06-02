Киян сьогодні очікує ясна і безхмарна погода

08:38, 2 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 2 червня, в українській столиці очікується ясна погода.

У столиці сьогодні ясно / lifekiev.com

Ближче до вечора на небі з'являться хмари. Температура вдень +21°, ввечері +17°.

Завтра спека в Україні спаде, місцями очікуються дощі

Вітер східний, до 4.9 м/с, атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

Опадів не очікується.

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