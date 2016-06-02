Річка Сена підтопила Париж (фото)

У Парижі через повінь річка Сена вийшла із берегів, і синоптики прогнозують, що вода в найближчі дні продовжить прибувати.

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Рівень води у річці піднявся до позначки 4,37 метра, змусивши владу закрити частину берегів. Під час повені 2010 року рівень води піднявся до 3,92 метрів, повідомляє Європейська правда за інфомацією Le Figaro.

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За прогнозами, пік повені може прийтися на уїк-енд и рівень води у Сені сягатиме між 5,10 і 5,70 метрів. Міська влада відзначає, ситуація "не викликає значної шкоди, але вимагає особливого спостереження".

Жителя міста помітили, що вода вже дійшла до ніг зуава на Мості Альма, знаменитої статуї, яка служить в якості орієнтира для парижан.

Під час історичної повені 1910 року, яка служить в якості еталону більше ста років, рівень води дістався плечей статуї (8,62 метра).