Річка Сена підтопила Париж (фото)
У Парижі через повінь річка Сена вийшла із берегів, і синоптики прогнозують, що вода в найближчі дні продовжить прибувати.
Рівень води у річці піднявся до позначки 4,37 метра, змусивши владу закрити частину берегів. Під час повені 2010 року рівень води піднявся до 3,92 метрів, повідомляє Європейська правда за інфомацією Le Figaro.
У Франції через негоду підтопило кілька населених пунктів (фото)
За прогнозами, пік повені може прийтися на уїк-енд и рівень води у Сені сягатиме між 5,10 і 5,70 метрів. Міська влада відзначає, ситуація "не викликає значної шкоди, але вимагає особливого спостереження".
Жителя міста помітили, що вода вже дійшла до ніг зуава на Мості Альма, знаменитої статуї, яка служить в якості орієнтира для парижан.
Під час історичної повені 1910 року, яка служить в якості еталону більше ста років, рівень води дістався плечей статуї (8,62 метра).
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