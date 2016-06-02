У кількох районах ФРН через повені оголошено режим тривоги, є загиблі (фото)

Режим тривоги через повені, викликані проливними дощами, оголошений в районі Везель (земля Північний Рейн - Вестфалія) на заході Німеччини.

Як повідомила місцева влада, рівень води в річці Іссель в місті Хамінкельн підвищився на 1,5 метра, передає ТАСС.

Існує загроза прориву місцевої дамби. В даний час рятувальники та волонтери зміцнюють її мішками з піском. В районі створено кризовий штаб.

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Між тим, в Баварії через повені загинули не менше 5 осіб, ще кілька зникли безвісти. В кількох районах напередодні був оголошений режим тривоги. Німецька метеослужба попереджає, що в четвер в регіоні знову очікуються дощі.