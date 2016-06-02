У Криму оголосили штормове попередження

12:28, 2 червня 2016
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У Криму оголошено штормове попередження, яке буде зберігатись до 3 червня включно.

yaltalife.org
У Криму очікують шторму / yaltalife.org

Про це повідомили в окупаційному міністерстві надзвичайних ситуацій.

«Вдень 2 червня і 3 червня в Криму очікуються дуже сильні дощі, грози, град, шквали 18-23 м/с», — йдеться в повідомленні.

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Жителям рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, вивісок, дорожніх знаків, ліній електропередач, по можливості залишатися в квартирі або на роботі, в разі стрімкого перебування води покинути транспортний засіб і пройти на підняту ділянку місцевості або в найближчий будинок.

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