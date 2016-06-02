У Франції проводиться евакуація через повені
Понад 5,5 тис. осіб були евакуйовані у Франції через повені, викликані розливом річок і зливами.
Про це повідомили у французькому міністерстві внутрішніх справ.
"В країні через повені евакуйовано понад 5,5 тис. осіб. В операції бере участь 885 працівників різних служб. Пожежно-рятувальні загони зробили 10 537 виїздів в період з минулого неділі", - зазначили в МВС.
Річка Сена підтопила Париж (фото)
В даний час складна ситуація в кількох департаментах на захід, схід і південний схід від Парижа зберігається. У ряді міст рівень води на вулицях сягає півтора, і навіть двох метрів. Найближчим часом очікується нова хвиля дощів, пише ТАСС.
Очікується, що дощі по всій північної і центральної частини Франції поновляться в четвер. Поліпшення погоди можливо тільки в суботу.
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