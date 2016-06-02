Українських водіїв на дорогах очікує хмарна погода і до +22°

14:34, 2 червня 2016
662
0

Сьогодні і завтра  українських водіїв на дорогах очікує хмарна погода, місцями можливі дощі.

autonews.autoua.net
В Україні стало трохи прохолодніше / autonews.autoua.net

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватиме хмарна погода. Температура протягом дороги +20°...+22°. У Полтаві можливий дощ. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати хмарна погода, температура +20°...+21°. У Харкові очікується дощ.

Киян сьогодні очікує ясна і безхмарна погода

На трасі Київ - Львів також хмарно. Температура +21... +22, ближче Львова водія у дорозі може застати дощ. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, температура +20...+22.

За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура +21°...+22°. Завтра похолодає до +19°...+22°.

На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Там сьогодні всю дорогу можливі дощі і +21°...+24°. Завтра за цим маршрутом очікується схожа погода.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин