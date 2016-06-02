Українських водіїв на дорогах очікує хмарна погода і до +22°
Сьогодні і завтра українських водіїв на дорогах очікує хмарна погода, місцями можливі дощі.
Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватиме хмарна погода. Температура протягом дороги +20°...+22°. У Полтаві можливий дощ. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати хмарна погода, температура +20°...+21°. У Харкові очікується дощ.
Киян сьогодні очікує ясна і безхмарна погода
На трасі Київ - Львів також хмарно. Температура +21... +22, ближче Львова водія у дорозі може застати дощ. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, температура +20...+22.
За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура +21°...+22°. Завтра похолодає до +19°...+22°.
На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Там сьогодні всю дорогу можливі дощі і +21°...+24°. Завтра за цим маршрутом очікується схожа погода.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°