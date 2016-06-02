Українських водіїв на дорогах очікує хмарна погода і до +22°

Сьогодні і завтра українських водіїв на дорогах очікує хмарна погода, місцями можливі дощі.

В Україні стало трохи прохолодніше / autonews.autoua.net

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватиме хмарна погода. Температура протягом дороги +20°...+22°. У Полтаві можливий дощ. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати хмарна погода, температура +20°...+21°. У Харкові очікується дощ.

Читайте також Киян сьогодні очікує ясна і безхмарна погода

На трасі Київ - Львів також хмарно. Температура +21... +22, ближче Львова водія у дорозі може застати дощ. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, температура +20...+22.

За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура +21°...+22°. Завтра похолодає до +19°...+22°.

На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Там сьогодні всю дорогу можливі дощі і +21°...+24°. Завтра за цим маршрутом очікується схожа погода.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.