Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, температура до +23°

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 3 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +9°... + 14°, вдень +17°... + 23°. В Одесі та Сімферополі прогнозується злива.

Завтра в Києві буде хмарно / oboi20.ru

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, +13°... + 22°. Вітер східний, до 3.6 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові 3 червня також хмарно з проясненнями, вночі +11, удень +20°. Вітер східний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

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Одеситам на завтра обіцяють похмуру погоду та дощ, температура вночі +13°, вдень +20°, вітер східний, до 7.8 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю також хмарно, температура вночі +11°, вдень +21°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-східний, 4 м/с.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +12°, вдень +22°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність та злива. Температура вночі +14°, вдень +22°. Вітер переважно східний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +12°, вдень +22°, вітер північно-східний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.

У Краматорську буде хмарно, вночі +11°, вдень +21°, вітер північно-східний, 3 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +21°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 2.7 м/с.

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