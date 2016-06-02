Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, температура до +23°
Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 3 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +9°... + 14°, вдень +17°... + 23°. В Одесі та Сімферополі прогнозується злива.
У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, +13°... + 22°. Вітер східний, до 3.6 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
У Львові 3 червня також хмарно з проясненнями, вночі +11, удень +20°. Вітер східний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
У більшості українських областей сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі
Одеситам на завтра обіцяють похмуру погоду та дощ, температура вночі +13°, вдень +20°, вітер східний, до 7.8 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.
У Харкові у п'ятницю також хмарно, температура вночі +11°, вдень +21°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-східний, 4 м/с.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +12°, вдень +22°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.
У Сімферополі невелика хмарність та злива. Температура вночі +14°, вдень +22°. Вітер переважно східний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +12°, вдень +22°, вітер північно-східний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.
У Краматорську буде хмарно, вночі +11°, вдень +21°, вітер північно-східний, 3 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +21°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 2.7 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°