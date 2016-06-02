Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, температура до +23°

19:00, 2 червня 2016
875
0

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 3 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +9°... + 14°, вдень +17°... + 23°. В Одесі та Сімферополі прогнозується злива.

oboi20.ru
Завтра в Києві буде хмарно / oboi20.ru

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, +13°... + 22°. Вітер східний, до 3.6 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові 3 червня також хмарно з проясненнями, вночі +11, удень +20°. Вітер східний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

У більшості українських областей сьогодні хмарно, місцями пройдуть дощі

Одеситам на завтра обіцяють похмуру погоду та дощ, температура вночі +13°, вдень +20°, вітер східний, до 7.8 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю також хмарно, температура вночі +11°, вдень +21°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-східний, 4 м/с.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +12°, вдень +22°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність та злива. Температура вночі +14°, вдень +22°. Вітер переважно східний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +12°, вдень +22°, вітер північно-східний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.

У Краматорську буде хмарно, вночі +11°, вдень +21°, вітер північно-східний, 3 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +21°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 2.7 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин