Завтра в столиці до +23°, дощів не прогнозують

Завтра у столиці очікується хмарна погодо з просненнями, температура до + 23°.

Опадів у столиці не очікується / ZN.UA

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 3 червня, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями.

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Температура вночі +13°, вдень + 22°. Ввечері похолоднішає до +18°.

Вітер східний, до 3.6 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.