Завтра в столиці до +23°, дощів не прогнозують

19:30, 2 червня 2016
1074
0

Завтра у столиці очікується хмарна погодо з просненнями, температура до + 23°.

ZN.UA
Опадів у столиці не очікується / ZN.UA

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 3 червня, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями.

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, температура до +23°

Температура вночі +13°, вдень + 22°. Ввечері похолоднішає до +18°. 

Вітер східний, до 3.6 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин