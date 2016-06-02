Через повені в Парижі призупинив роботу Лувр

20:06, 2 червня 2016
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Паризький музей Лувр призупинив роботу і буде закритий для відвідувань у п'ятницю через підйом рівня води в річці Сена.

REUTERS
REUTERS

Про це йдеться в листі корпоративної пошти співробітників музею, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Немає ніякої небезпеки для громадськості або наших співробітників, але ми зможемо в разі необхідності спокійно прибрати деякі колекції творів мистецтва», — йдеться в повідомленні.

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Як відомо, після декількох днів проливних дощів французький уряд оголосив помаранчевий рівень небезпеки у центральній частині Парижа. За даними агентства, рівень води в Сені перевищив позначку в п'ять метрів. Рекордно високого показника в 8,6 м рівень води в річці досягав під час повені в 1910 році.

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