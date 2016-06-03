Погода в Україні 3 червня: переважно без опадів

08:09, 3 червня 2016
777
0

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 3 червня, у більшості областей очікується малохмарна тепла погода, температура вдень +16°...+23°. На заході та півдні місцями можливий дощ.

galleryua.com, viktort
Українцям обіцяють теплу літню погоду / galleryua.com, viktort

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, +21°. Вітер східний, до 3.2 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові сьогодні буде хмарно, вдень +20°. Вітер східний, до 3.6 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, температура до +23°

Одеситам обіцяють хмарну погоду та дощі, температура вдень +19°, вітер східний, до 7.1 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

Погода в Украине 3 июня / УНИАН
Погода в Україні 3 червня / УНІАН

У Харкові буде хмарно з проясненнями, температура +21°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 3,5 м/с.

В Дніпрі сьогодні хмарно, але дощу не обіцяють. Температура +22°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.3 м/с.

У Сімферополі сьогодні буде також хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура вдень +23°. Вітер північний, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

У Маріуполі невелика хмарність, температура +22°, вітер східний, до 5.5 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

У Краматорську також хмарно, вдень +22°, вітер північно-східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура +21°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин