Погода в Україні 3 червня: переважно без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 3 червня, у більшості областей очікується малохмарна тепла погода, температура вдень +16°...+23°. На заході та півдні місцями можливий дощ.

Українцям обіцяють теплу літню погоду / galleryua.com, viktort

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, +21°. Вітер східний, до 3.2 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові сьогодні буде хмарно, вдень +20°. Вітер східний, до 3.6 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

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Одеситам обіцяють хмарну погоду та дощі, температура вдень +19°, вітер східний, до 7.1 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

Погода в Україні 3 червня / УНІАН

У Харкові буде хмарно з проясненнями, температура +21°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 3,5 м/с.

В Дніпрі сьогодні хмарно, але дощу не обіцяють. Температура +22°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.3 м/с.

У Сімферополі сьогодні буде також хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура вдень +23°. Вітер північний, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

У Маріуполі невелика хмарність, температура +22°, вітер східний, до 5.5 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

У Краматорську також хмарно, вдень +22°, вітер північно-східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура +21°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.

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