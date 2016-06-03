Погода в Україні 3 червня: переважно без опадів
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 3 червня, у більшості областей очікується малохмарна тепла погода, температура вдень +16°...+23°. На заході та півдні місцями можливий дощ.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, +21°. Вітер східний, до 3.2 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
У Львові сьогодні буде хмарно, вдень +20°. Вітер східний, до 3.6 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, температура до +23°
Одеситам обіцяють хмарну погоду та дощі, температура вдень +19°, вітер східний, до 7.1 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.
У Харкові буде хмарно з проясненнями, температура +21°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 3,5 м/с.
В Дніпрі сьогодні хмарно, але дощу не обіцяють. Температура +22°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.3 м/с.
У Сімферополі сьогодні буде також хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура вдень +23°. Вітер північний, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
У Маріуполі невелика хмарність, температура +22°, вітер східний, до 5.5 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
У Краматорську також хмарно, вдень +22°, вітер північно-східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура +21°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°