Киян сьогодні очікує тепла погода без опадів

08:47, 3 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 3 червня, в столиці буде хмарно з проясненнями і тепло.

фото: УНИАН
У столиці без опадів / УНІАН

Киян чекає тепла літня погода без опадів. Температура вдень +21°, ввечері +18°.

Завтра в столиці до +23°, дощів не прогнозують

Вітер східний, до 3.2 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

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