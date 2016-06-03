Киян сьогодні очікує тепла погода без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 3 червня, в столиці буде хмарно з проясненнями і тепло.

У столиці без опадів / УНІАН

Киян чекає тепла літня погода без опадів. Температура вдень +21°, ввечері +18°.

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Вітер східний, до 3.2 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.