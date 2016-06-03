В Одесі через сильну зливу значно змінено маршрути громадського транспорту

10:02, 3 червня 2016
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В Одесі через сильну зливу сьогодні значно змінено і скорочено маршрути громадського транспорту, низку з них зупинено.

Фото dumskaya.net
Фото dumskaya.net

Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс", з 8.50 через складні погодні умови і скупчення великої кількості води на трамвайній колії у районі вулиць Офіцерської і Чорноморського козацтва, а також на 9-й станції Люстдорфської дороги трамваї маршрутів № 3, 27, 26 курсують лише до 2-ї станції Люстдорфської дороги. Ці три маршрути скорочені більш ніж удвічі.

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Трамвайні маршрути № 1 і 7 курсують тепер тільки від Лузанівки до зупинки "Центроліт" та від Лузанівки до вулиці Паустовського.

«У зв'язку зі складними погодними умовами c раннього ранку зупинено рух трамваїв маршрутів № 15, 19 і 20, маршрут № 12 курсує від зупинки «Херсонський сквер» до зупинки «Товарна», - повідомили в КП.

Крім того, значно змінено і скорочено маршрут тролейбуса № 10.

Серйозно ускладнено рух маршрутних таксі, які не можуть подолати затоплені ділянки на багатьох вулицях. Частина водіїв намагаються «прорватися» через міжквартальні проїзди.

Дощ почався в Одесі 2 червня, до вечора він значно посилився, а вночі перейшов у зливу, яка і зараз триває.

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