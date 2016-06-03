У Парижі рівень води досяг рекордної позначки з 1982 року

10:13, 3 червня 2016
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Рівень води в Сені піднявся до рекордного рівня з 1982 року, досягнувши позначки 5,5 метрів.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє французьке видання bfmtv.com.

Повідомляється, що рівень води в річці може досягти 6 метрів і більше, а швидкість його підвищення становить 2-3 сантиметри на годину.

У Франції через негоду підтопило кілька населених пунктів (фото)

За словами синоптиків, пік повені очікується в п'ятницю.

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