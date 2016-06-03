Одесу заливає: кілька вулиць практично повністю пішли під воду (відео)

У зв'язку з рясними зливами в Одесі багато вулиць практично повністю пішли під воду.

Так, проїхати неможливо по Хаджибейскій дорозі, Вапняній, в районі Пересипських мостів, Приморської, передає 048.ua.

Остання перекрита, комунальні служби відкачують воду з Митної площі. На інших вулицях ситуація не набагато краща.

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Підтопленою, але умовно придатною для поїзду залишається Пересип. На Чорноморці через велике скупчення води не ходить трамвай. Також немає трамвайного сполучення з Хаджибейським лиманом.

Однак, на даний час рух неможливий на перехресті Одарія і Вапняної, на Хаджибейській дорозі.

Практично немає проїзду по Французькому бульвару (тільки по трамвайній колії можна їхати), важкий проїзд на Чорноморського козацтва, Отамана Головатого.

Підтоплені Миколаївська дорога, Лиманна, Балтський шлях (7 Переспська), Академіка Вільямса, Середньофонтанська, Ланжеронівська (між Гаванною і Катерининською), Балківська.