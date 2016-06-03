Одесу заливає: кілька вулиць практично повністю пішли під воду (відео)

11:45, 3 червня 2016
2403
0

У зв'язку з рясними зливами в Одесі багато вулиць практично повністю пішли під воду.

Так, проїхати неможливо по Хаджибейскій дорозі, Вапняній, в районі Пересипських мостів, Приморської, передає 048.ua.

Остання перекрита, комунальні служби відкачують воду з Митної площі. На інших вулицях ситуація не набагато краща.

У Техасі затопило ціле місто

Підтопленою, але умовно придатною для поїзду залишається Пересип. На Чорноморці через велике скупчення води не ходить трамвай. Також немає трамвайного сполучення з Хаджибейським лиманом.

Однак, на даний час рух неможливий на перехресті Одарія і Вапняної, на Хаджибейській дорозі.

Практично немає проїзду по Французькому бульвару (тільки по трамвайній колії можна їхати), важкий проїзд на Чорноморського козацтва, Отамана Головатого.

Підтоплені Миколаївська дорога, Лиманна, Балтський шлях (7 Переспська), Академіка Вільямса, Середньофонтанська, Ланжеронівська (між Гаванною і Катерининською), Балківська.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин