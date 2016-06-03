В Одесі потоки дощової води "вибивають" люки зливової каналізації

12:07, 3 червня 2016
1090
0

В Одесі потоки дощової води "вибивають" люки зливової каналізації.

Фото dumskaya.net
Фото dumskaya.net

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, "у зв'язку з тим, що на низці міських автодоріг вода не встигає сходити в зливову каналізацію, водні потоки вибивають люки".

У департаменті зазначили, що у зв'язку із сильною зливою вся спеціальна техніка КП «Міські дороги», в тому числі високонапірна гідродинамічна установка на базі автомобіля MAN (спецмашина, яка відкачує воду з проїжджої частини, що дозволяє запобігти сильному підтопленню), з 18.00 2 червня виведена на вулиці міста.

Нічна злива затопила машини у Львові (фото)

За даними міськради, найбільш проблемними для пересування транспорту ділянками наразі залишаються Митна площа і вулиця Приморська.

«Тут обмежено рух і працює спецтехніка, яка відкачує воду. Автомобілістів просять змінити маршрут, щоб не створювати затори. Рух контролюють співробітники поліції», – доповнили в департаменті.

Міська влада звертає увагу автомобілістів на те, що є підтоплення в районах Французького бульвару, на вулицях Великій Арнаутській і Балківській, а також у деяких інших районах. Разом із тим, за інформацією міської ради, фахівці КП «Міські дороги» контролюють ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через сильний дощ, який почався вночі 2 червня, сьогодні значно змінено й скорочено маршрути громадського транспорту, низку з них зупинено. Серйозно ускладнено рух і пасажирських мікроавтобусів (маршрутних таксі), які не можуть подолати затоплені ділянки на багатьох вулицях. Частина водіїв робить спроби «прорватися» через міжквартальні проїзди. Сильний дощ триває.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин