В Одесі потоки дощової води "вибивають" люки зливової каналізації.

Фото dumskaya.net

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, "у зв'язку з тим, що на низці міських автодоріг вода не встигає сходити в зливову каналізацію, водні потоки вибивають люки".

У департаменті зазначили, що у зв'язку із сильною зливою вся спеціальна техніка КП «Міські дороги», в тому числі високонапірна гідродинамічна установка на базі автомобіля MAN (спецмашина, яка відкачує воду з проїжджої частини, що дозволяє запобігти сильному підтопленню), з 18.00 2 червня виведена на вулиці міста.

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За даними міськради, найбільш проблемними для пересування транспорту ділянками наразі залишаються Митна площа і вулиця Приморська.

«Тут обмежено рух і працює спецтехніка, яка відкачує воду. Автомобілістів просять змінити маршрут, щоб не створювати затори. Рух контролюють співробітники поліції», – доповнили в департаменті.

Міська влада звертає увагу автомобілістів на те, що є підтоплення в районах Французького бульвару, на вулицях Великій Арнаутській і Балківській, а також у деяких інших районах. Разом із тим, за інформацією міської ради, фахівці КП «Міські дороги» контролюють ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через сильний дощ, який почався вночі 2 червня, сьогодні значно змінено й скорочено маршрути громадського транспорту, низку з них зупинено. Серйозно ускладнено рух і пасажирських мікроавтобусів (маршрутних таксі), які не можуть подолати затоплені ділянки на багатьох вулицях. Частина водіїв робить спроби «прорватися» через міжквартальні проїзди. Сильний дощ триває.