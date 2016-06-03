На вихідних в Україні буде тепло і трохи хмарно, у неділю місцями грози

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, в неділю в декількох регіонах очікуються дощі та грози.

Синоптики прогнозують теплу погоду на вихідних / Андрій Домаранський, panoramio.com

У столиці в суботу буде хмарно, +14°...+23°. У неділю невелика хмарність та можлива гроза, +12°...+22°, без опадів.

У Львові 4 червня хмарно з проясненнями, вночі +13, вдень +23°. У неділю очікується гроза, +10°...+23°. Одеситам на завтра обіцяють також трохи хмарну погоду, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +15°...+24° та без опадів.

Читайте також Погода в Україні 3 червня: переважно без опадів

У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +11°...+22°, дощу не обіцяють. У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +13°...+25°.

У Сімферополі завтра очікується практично ясна погода. Температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю стане трохи хмарно і +13°...+23°.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю погода не зміниться, обіцяють синоптики. У Краматорську у суботу також практично безхмарно, вночі +13°, вдень +22°. У неділю в місті може пройти злива. Вночі +12°, вдень +22°. У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю невелика хмарність та злива, +12°...+23°.

Погода в суботу, 4 червня / УНІАН

Погода в неділю, 5 червня / УНІАН

Погода на курортах

В Буковелі на вихідних буде трохи прохолодно. У суботу до +16°, у неділю до +18°, можливий легкий дощ. Вночі до +8°.

У Моршині на Львівщині буде практично безхмарно. У суботу вночі +9°, вдень +22°. У неділю також буде тепло, до +23°, можливий дощ з грозою.

У Трускавці на завтра обіцяють невелику хмарність. У суботу до +22°, без опадів, у неділю також до +22° і злива. У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +20°, у неділю +23° і невелика хмарність.

У Затоці завтра очікується практично безхмарна погода, температура до +22°, в неділю невелика хмарність і +23°, без опадів. У Бердянську на вихідних очікується невелика хмарність, температура до +21°, на неділю очікується схожа погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.