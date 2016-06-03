Грінпіс: В Росії згоріло 3,5 мільйонів гектарів лісу

Експерти російського «Грінпісу» заявили, що лісові пожежі в Росії охопили понад 3,5 млн га землі. Про це йдеться в прес-релізі організації.

У Росії від лісових пожеж постраждало понад 3,5 млн га землі / kazanfirst.ru

«За найскромнішими даними, згоріло більше 3,4 млн га лісових територій, плюс ще близько млн га пожеж прийшлося на поля, не покриті лісом», — заявив керівник лісового відділу «Грінпіс» Росії Олексій Ярошенко, передає Gazeta.ru.

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Крім того, експерти повідомили, що в європейській частині Росії пожежонебезпечний сезон тільки починається.

«Пожежонебезпечні періоди четвертого і п'ятого класів на європейській території Росії очікуються тільки починаючи з кінця червня. Практично на всій європейській території Росії в липні прогнозується дефіцит опадів», — пояснив директор Гідрометцентру Роман Вільфанд.

Експерти організації також заявили, що така статистика пов'язана з погіршенням ситуації в лісовому господарстві.

Раніше повідомлялося, що поліцейські в Амурській області задіяли безпілотні літальні апарати для попередження лісових пожеж і вираховують за допомогою них порушників.