Повінь у Парижі: рівень води в Сені близький до 6 метрів вище звичайного (фото)

14:28, 3 червня 2016
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Повінь в Парижі повинна досягти піку в п'ятницю, рівень води в Сені, як очікується, зросте на 6 метрів вище звичайного.

REUTERS
REUTERS

Жертвами повеней у Франції та Німеччині вже стали щонайменше 11 людей, тисячі були змушені залишити свої будинки.

Всесвітньо відомі музеї Лувр і Орсе досі закриті, а їх працівники зайняті перенесенням експонатів у безпечні місця, передає Російська служба ВВС.

Через повені в Парижі призупинив роботу Лувр

На вихідні синоптики обіцяють нові зливи по всій центральній Європі - від Франції до України.

REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

Раніше президент Франції Франсуа Олланд заявив, що найближчим часом в найбільш постраждалих від проливного дощу районах країни оголошено надзвичайний стан.

Ця міра допоможе надати екстрену фінансову допомогу найбільш постраждалим містам.

REUTERS
REUTERS

У 26 департаментах Франції, в тому числі в Парижі оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Минулий травень став найбільш дощовим за останні 150 років.

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