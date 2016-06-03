Повінь у Парижі: рівень води в Сені близький до 6 метрів вище звичайного (фото)

Повінь в Парижі повинна досягти піку в п'ятницю, рівень води в Сені, як очікується, зросте на 6 метрів вище звичайного.

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Жертвами повеней у Франції та Німеччині вже стали щонайменше 11 людей, тисячі були змушені залишити свої будинки.

Всесвітньо відомі музеї Лувр і Орсе досі закриті, а їх працівники зайняті перенесенням експонатів у безпечні місця, передає Російська служба ВВС.

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На вихідні синоптики обіцяють нові зливи по всій центральній Європі - від Франції до України.

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Раніше президент Франції Франсуа Олланд заявив, що найближчим часом в найбільш постраждалих від проливного дощу районах країни оголошено надзвичайний стан.

Ця міра допоможе надати екстрену фінансову допомогу найбільш постраждалим містам.

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У 26 департаментах Франції, в тому числі в Парижі оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Минулий травень став найбільш дощовим за останні 150 років.