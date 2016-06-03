У Китаї триває евакуація через повені

Влада провінцій Цзянсі (Східний Китай) і Хубей (Центральний Китай) евакуювали через повені понад 4,6 тис. жителів.

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Як повідомив новинний інтернет-портал "Чжунго синьвэньван", сотні тисяч людей понесли матеріальний збиток.

Через повені в провінції Цзянсі одна людина загинула, 1,8 тис. жителів були евакуйовані з районів лиха, пише ТАСС.

Народний уряд провінції Хубей повідомляє про евакуацію понад 2,8 тис. осіб. У провінції затоплено близько 26 тис. га посівів, влада оцінила збиток від повеней в 400 млн юанів ($60,74 млн).

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Як передає "Чжунго сіньвеньван", в мегаполісі Чунцін (Південно-Західний Китай) 381 тис. осіб понесли матеріальний збиток від проливних дощів. Місцева влада оцінила збиток від повеней 749 млн юанів ($115 млн).