На українських дорогах очікується тепла малохмарна погода, до +22°

Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода, місцями пройдуть дощі.

На українських автошляхах очікуються сприятливі погодні умови / drive2.ru

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода. Температура в дорозі +20°...+22°. У Харкові можливий дощ. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати хмарна погода, температура +20°...+21°.

На трасі Київ - Львів також хмарно з проясненнями. Температура +20... +22. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, можливі короткочасні дощі.

Читайте також На вихідних в Україні буде тепло і трохи хмарно, у неділю місцями грози

За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями також можливі короткочасні дощі. Температура +19°...+22°. Ближче до Маріуполя можливий дощ. Схожа погода очікує водіїв на цьому маршруті і завтра.

На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Там сьогодні всю дорогу можливі короткочасні дощі та +20°...+22°. Завтра за цим маршрутом очікується схожа погода, +20°...+22°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.