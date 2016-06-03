На українських дорогах очікується тепла малохмарна погода, до +22°
Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода, місцями пройдуть дощі.
Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода. Температура в дорозі +20°...+22°. У Харкові можливий дощ. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати хмарна погода, температура +20°...+21°.
На трасі Київ - Львів також хмарно з проясненнями. Температура +20... +22. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, можливі короткочасні дощі.
На вихідних в Україні буде тепло і трохи хмарно, у неділю місцями грози
За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями також можливі короткочасні дощі. Температура +19°...+22°. Ближче до Маріуполя можливий дощ. Схожа погода очікує водіїв на цьому маршруті і завтра.
На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Там сьогодні всю дорогу можливі короткочасні дощі та +20°...+22°. Завтра за цим маршрутом очікується схожа погода, +20°...+22°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°