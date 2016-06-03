На українських дорогах очікується тепла малохмарна погода, до +22°

14:45, 3 червня 2016
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Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода, місцями пройдуть дощі.

drive2.ru
На українських автошляхах очікуються сприятливі погодні умови / drive2.ru

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода. Температура в дорозі +20°...+22°. У Харкові можливий дощ. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати хмарна погода, температура +20°...+21°.

На трасі Київ - Львів також хмарно з проясненнями. Температура +20... +22. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, можливі короткочасні дощі.

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За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями також можливі короткочасні дощі. Температура +19°...+22°. Ближче до Маріуполя можливий дощ. Схожа погода очікує водіїв на цьому маршруті і завтра.

На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Там сьогодні всю дорогу можливі короткочасні дощі та +20°...+22°. Завтра за цим маршрутом  очікується схожа погода, +20°...+22°.

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