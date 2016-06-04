В Німеччині від удару блискавки постраждали щонайменше 42 глядачі рок-фестивалю
Щонайменше 42 людини, які брали участь у найбільшому рок-фестивалі Rock am Ring у західнонімецькому містечку Мендінг, постраждали внаслідок удару блискавки.
Як передає Deutsche Welle, до десяти осіб отримали тяжкі ушкодження.
Вчені показали розряд блискавки зі швидкістю 700 кадрів в секунду (відео)
Блискавка вдарила безпосередньо по території заходу, де перебували майже 90 тисяч відвідувачів. Фестиваль довелось на деякий час перервати, усі постраждалі госпіталізовані.
Під час минулорічного фестивалю стався аналогічний випадок - тоді від удару блискавки дістали поранення 33 відвідувачі Rock am Ring.
Під час останньої негоди в Німеччині масове ураження блискавкою стається вже не вперше. 28 травня у землі Рейнланд-Пфальц блискавка вдарила в поле під час юнацького турніру з футболу. Тоді до лікарні потрапили 35 осіб - переважно діти.
У Європі десятки людей постраждали від ударів блискавки
Між тим, сильні дощі з громом та грозами тривають на півдні та заході Німеччини в Баден-Вюртемберзі, Баварії, Райнланд-Пфальці та Північному Рейн-Вестфалії. У Німецькій метеорологічній службі заявляють, що найближчим часом у деяких частинах країни випаде понад 25 літрів опадів на квадратний метр, а в Мюнхені - понад 50 літрів на квадратний метр.
На південному заході Німеччини через постійні дощі та негоду склалася катастрофічна ситуація. Найбільше постраждав район Роталь-Інн у Нижній Баварії. У місті Зімбах-ам-Інн вода стрімко піднялася на кілька метрів, зносячи на своєму шляху машини та дерева.
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