В Україні сьогодні очікується малохмарна погода, на заході і півночі трохи похолоднішає
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 6 червня, в Україні здебільшого очікується малохмарна погода. Місцями можливі дощі та грози. Температура до +24°.
У столиці сьогодні очікується невелика хмарність, Вітер північний, до 6.1 м/с, атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Температура +18°.
У Львові також невелика хмарність, +17°. Вітер північний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.
Одеситам обіцяють дощ з грозою, температура вдень +21°, вітер змінний, до 3.9 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.
На вихідних в Україні буде тепло і трохи хмарно, у неділю місцями грози
У Харкові в понеділок буде хмарно, температура вночі +21°, ввечері очікується дощ. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 3 м/с.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +23°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 5.3 м/с.
У Сімферополі в середу очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою. Температура +24°. Вітер західний та південно-західний, до 4.9 м/с. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура +24°, вітер здебільшого західний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.
На українських дорогах очікується тепла малохмарна погода, до +22°
У Краматорську сьогодні хмарно і можливий дощ з грозою, вдень +25°, вітер змінний, до 5 м/с. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку небо також буде затягнуте хмарами, температура +23°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 3.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°