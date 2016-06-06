В Україні сьогодні очікується малохмарна погода, на заході і півночі трохи похолоднішає

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 6 червня, в Україні здебільшого очікується малохмарна погода. Місцями можливі дощі та грози. Температура до +24°.

В Україні місцями очікуються дощі / ZN.UA

У столиці сьогодні очікується невелика хмарність, Вітер північний, до 6.1 м/с, атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Температура +18°.

У Львові також невелика хмарність, +17°. Вітер північний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Одеситам обіцяють дощ з грозою, температура вдень +21°, вітер змінний, до 3.9 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

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У Харкові в понеділок буде хмарно, температура вночі +21°, ввечері очікується дощ. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 3 м/с.

Погода в Україні 6 червня

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +23°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 5.3 м/с.

У Сімферополі в середу очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою. Температура +24°. Вітер західний та південно-західний, до 4.9 м/с. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура +24°, вітер здебільшого західний, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.

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У Краматорську сьогодні хмарно і можливий дощ з грозою, вдень +25°, вітер змінний, до 5 м/с. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку небо також буде затягнуте хмарами, температура +23°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 3.9 м/с.

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