В Україні оголосили штормове попередження

08:40, 6 червня 2016
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В Україні, крім північних та західних областей, оголосили штормове попередження на понеділок, 6 червня. 

Югополис
В Україні місцями можливі шквали / Югополіс

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій). 

"Вдень 6 червня в Україні, крім північних та західних областей, грози, на півдні та сході країни місцями шквали 15-20 м/с", – наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 6 червня, в Україні здебільшого очікується малохмарна погода. Місцями можливі дощі та грози. Температура до +24°.

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