Сьогодні киян очікує малохмарна погода, без опадів

09:12, 6 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 6 червня, в столиці очікується невелика хмарність.

olegasphoto.blogspot.com
У столиці сьогодні малохмарно / olegasphoto.blogspot.com

Температура вдень +18° і трохи хмарно, ввечері +14° і ясна погода.

Вітер північний, до 6.1 м/с, атмосферний тиск 746 мм рт. ст.

В Україні сьогодні очікується малохмарна погода, на заході і півночі трохи похолоднішає

Як повідомляв УНІАН, в Україні, крім північних та західних областей, оголосили штормове попередження на понеділок, 6 червня.

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