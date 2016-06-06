Сьогодні киян очікує малохмарна погода, без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 6 червня, в столиці очікується невелика хмарність.

У столиці сьогодні малохмарно / olegasphoto.blogspot.com

Температура вдень +18° і трохи хмарно, ввечері +14° і ясна погода.

Вітер північний, до 6.1 м/с, атмосферний тиск 746 мм рт. ст.

Читайте також В Україні сьогодні очікується малохмарна погода, на заході і півночі трохи похолоднішає

Як повідомляв УНІАН, в Україні, крім північних та західних областей, оголосили штормове попередження на понеділок, 6 червня.