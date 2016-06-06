Цього тижня в Україні трохи похолоднішає
Цього тижня в Україні трохи похолоднішає. Очікується мінлива хмарність, на вихідні обіцяють дощі та грози.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок, 6 червня, у більшості українських областей очікується помірна хмарність. Стовпчики термометра вдень будуть показувати 18-24 градусів тепла, місцями дощі.
У вівторок в Україні буде трохи хмарно. На заході вночі +5°...+8°, вдень до +19°, на півдні вночі +7°...+10°, удень +17°...+20°. На сході також трохи похолоднішає, вночі +7°...+8°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16°...+19°. У північних областях також прохолодно, вночі +7°...+9°, вдень +17°...+19°.
В Україні оголосили штормове попередження
У середу, 8 червня, в західних регіонах очікується трохи хмарна погода, температура вночі +7°...+10°, вдень до +21°. На півдні також очікується хмарна погода, вночі +10°...+12°, вдень до +20°.
У центрі також хмарно, вночі +10...+11, на сході очікуються дощі, температура вночі +7°...+9°, вдень +17°...+19°.
У четвер у західних областях очікуються дощі, місцями грози, вночі +10°...+13°, денна температура +22°...+24°.
Сьогодні киян очікує малохмарна погода, без опадів
У центрі і на сході вночі +10°...+12°, вдень до +22°. На півдні у четвер також трохи хмарно, вночі +10°...+12°, вдень до +22°.
У п'ятницю на заході, півночі і в центрі України очікується дощова погода і грози. Температура вночі +9°...+13°, вдень до +22°. На півдні вночі +10°...+16°, вдень до +23°.
На сході +19°...+21°. У західних областях до +22°.
У суботу майже на всій території України, крім півдня, очікуються дощі. Вночі +9°...+13°, вдень до +23°.
У неділю також буде хмарно, місцями дощі. На заході та півночі вночі +11°...+13°, вдень до +24°, місцями дощі. На сході та півдні трохи тепліше, вночі +13°...+16°, вдень до +25°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°