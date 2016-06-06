Цього тижня в Україні трохи похолоднішає

10:22, 6 червня 2016
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Цього тижня в Україні трохи похолоднішає. Очікується мінлива хмарність, на вихідні обіцяють дощі та грози.

panoramio.com, Геннадий Казакевич
Весь тиждень в Україні очікується мінлива хмарність / panoramio.com Геннадій Казакевич

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок, 6 червня, у більшості українських областей очікується помірна хмарність. Стовпчики термометра вдень будуть показувати 18-24 градусів тепла, місцями дощі.

У вівторок в Україні буде трохи хмарно. На заході вночі +5°...+8°, вдень до +19°, на півдні вночі +7°...+10°, удень +17°...+20°. На сході також трохи похолоднішає, вночі +7°...+8°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16°...+19°. У північних областях також прохолодно, вночі +7°...+9°, вдень +17°...+19°.

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У середу, 8 червня, в західних регіонах очікується трохи хмарна погода, температура вночі +7°...+10°, вдень до +21°. На півдні також очікується хмарна погода, вночі +10°...+12°, вдень до +20°.

У центрі також хмарно, вночі +10...+11, на сході очікуються дощі, температура вночі +7°...+9°, вдень +17°...+19°.

У четвер у західних областях очікуються дощі, місцями грози, вночі +10°...+13°, денна температура +22°...+24°.

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У центрі і на сході вночі +10°...+12°, вдень до +22°. На півдні у четвер також трохи хмарно, вночі +10°...+12°, вдень до +22°.

У п'ятницю на заході, півночі і в центрі України очікується дощова погода і грози. Температура вночі +9°...+13°, вдень до +22°. На півдні вночі +10°...+16°, вдень до +23°.

На сході +19°...+21°. У західних областях до +22°.

У суботу майже на всій території України, крім півдня, очікуються дощі. Вночі +9°...+13°, вдень до +23°.

У неділю також буде хмарно, місцями дощі. На заході та півночі вночі +11°...+13°, вдень до +24°, місцями дощі. На сході та півдні трохи тепліше, вночі +13°...+16°, вдень до +25°.

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