На Австралію обрушився потужний шторм, є загиблі
Щонайменше три людини стали жертвами потужного шторму, який обрушився на східне узбережжя Австралії.
Сьогодні вранці в річці Коттер, недалеко від Канберри, було знайдено тіло 37-річного чоловіка, який, імовірно, не зміг впоратися з потоком води при переправі через річку.
Крім того, 65-річний чоловік загинув у курортному місті Боурал: потік води наздогнав його в машині. Ще один водій загинув в Сіднеї, його автомобіль потоком води знесло з дороги.
На півдні Німеччини шторм перетворив вулиці на ріки, що змивають будинки і автомобілі (фото, відео)
Внаслідок удару стихії без електроенергії залишилися близько 86 тис. будинків в штаті Новий Південний Уельс. Під загрозою руйнування опинилися дорогі будинки біля сіднейського пляжу Колларой, всіх мешканців цих будинків евакуювали.
Шторм обрушився в суботу на штат Квінсленд, після чого почав зміщуватися на південь до Сіднею. За даними синоптиків, в Сіднеї за минулу добу випало більше 200 мм опадів. У понеділок складна обстановка зберігається в штатах Новий Південний Уельс, Вікторія і Тасманія: там продовжує дути сильний вітер і йдуть проливні дощі.
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