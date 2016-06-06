Водіїв на українських дорогах очікує хмарна погода, на східних напрямках пройдуть дощі

Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода, в багатьох областях очікуються дощі.

На українських дорогах очікується хмарна погода / panoramio.com, Ігор Ш

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода та дощі. Температура в дорозі +21°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде чекати також хмарна погода, але без опадів, температура +21°...+23°.

На трасі Київ - Львів також хмарно з проясненнями. Температура +21... +23, без опадів. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, місцями потеплішає до +22°.

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За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями також можливі короткочасні дощі. Температура +21°...+24°. Завтра за цим маршрутом очікується малохмарна погода.

На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Починаючи з Київської області та до самого Маріуполя можливі дощі і +22°...+25°. На завтра дощу на цьому маршруті не обіцяють, температра +22°...+24°.

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