Водіїв на українських дорогах очікує хмарна погода, на східних напрямках пройдуть дощі
Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода, в багатьох областях очікуються дощі.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікує хмарна погода та дощі. Температура в дорозі +21°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде чекати також хмарна погода, але без опадів, температура +21°...+23°.
На трасі Київ - Львів також хмарно з проясненнями. Температура +21... +23, без опадів. Завтра за цим маршрутом очікуються схожі погодні умови, місцями потеплішає до +22°.
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За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями також можливі короткочасні дощі. Температура +21°...+24°. Завтра за цим маршрутом очікується малохмарна погода.
На Маріупольському напрямку також буде хмарно з проясненнями. Починаючи з Київської області та до самого Маріуполя можливі дощі і +22°...+25°. На завтра дощу на цьому маршруті не обіцяють, температра +22°...+24°.
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Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°