Погода на завтра в Україні: місцями очікуються дощі, температура до +20° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 7 червня, у більшості українських областей очікується малохмарна погода, вночі +5°...+10°, удень +17°...+20°.

В Україні завтра малохмарно, але прохолодно / Sergey Zozula, panoramio

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, +9°... +17°. Вітер північний, до 5.6 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Львові 7 червня мінлива хмарність, вночі +6, вдень +18°. Вітер північний, до 3.1 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

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Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +8°, вдень +20°, вітер північний, до 6.7 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

Погода в Україні 7 червня / УНІАН

У Харкові у вівторок очікується малохмарна погода, температура вночі +7°, вдень +16°, пройде дощ. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 6.1 м/с.

У Дніпрі завтра практично безхмарно. Температура вночі +8°, вдень +19°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність, на ранок обіцяють зливу. Температура вночі +8°, вдень +20°. Вітер переважно північний, до 5.5 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +14°, вдень +20°, вітер північний, до 5.7 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

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У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +18°, вітер північно-західний, до 5.9 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +11°, вдень +17°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 3,9 м/с.

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