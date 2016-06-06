Погода на завтра в Україні: місцями очікуються дощі, температура до +20° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 7 червня, у більшості українських областей очікується малохмарна погода, вночі +5°...+10°, удень +17°...+20°.
У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, +9°... +17°. Вітер північний, до 5.6 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
У Львові 7 червня мінлива хмарність, вночі +6, вдень +18°. Вітер північний, до 3.1 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
Цього тижня в Україні трохи похолоднішає
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +8°, вдень +20°, вітер північний, до 6.7 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.
У Харкові у вівторок очікується малохмарна погода, температура вночі +7°, вдень +16°, пройде дощ. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 6.1 м/с.
У Дніпрі завтра практично безхмарно. Температура вночі +8°, вдень +19°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Сімферополі невелика хмарність, на ранок обіцяють зливу. Температура вночі +8°, вдень +20°. Вітер переважно північний, до 5.5 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +14°, вдень +20°, вітер північний, до 5.7 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.
Водіїв на українських дорогах очікує хмарна погода, на східних напрямках пройдуть дощі
У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +18°, вітер північно-західний, до 5.9 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +11°, вдень +17°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 3,9 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°