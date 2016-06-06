У Києві завтра хмарно з проясненнями, вдень до +17°

18:55, 6 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 7 червня, в столиці буде хмарно з проясненнями.

olegasphoto.blogspot.com
У столиці завтра до +17° / olegasphoto.blogspot.com

Температура вночі +9°, вдень +17°. Ближче до вечора похолоднышає до +13°.

Ймовірність опадів 26%.

Цього тижня в Україні трохи похолоднішає

Вітер північний, до 5.6 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

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