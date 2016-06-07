Погода в Україні: у більшості регіонів сьогодні малохмарно і прохолодно, до +19° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 7 червня, у більшості українських областей про очікується малохмарна погода, вдень +16°...+19°.

В Україні сьогодні малохмарно / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці сьогодні очікується невелика хмарність, вдень +16°. Вітер північний, до 5.5 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст. У Львові 7 червня хмарно з проясненнями, вдень +16°. Вітер північний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

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У Харкові у вівторок очікується невелика хмарність, температура вдень +15°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 6.5 м/с. В Дніпрі сьогодні практично безхмарно. Температура вдень +16°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північний та північно-західний, до 4.8 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вдень +19°, вітер північний, до 6.5 м/с. Атмосферний тиск 760 мм рт. ст. В Сімферополі практично безхмарно. Температура вдень +18°. Вітер переважно північний, до 4.8 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Погода в Україні 7 червня / УНІАН

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вдень +19°, вітер північний, до 5.8 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст. В Краматорську сьогодні очікується невелика хмарність, вдень +15°, вітер північний, до 5.4 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. У Сєвєродонецьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура вдень +16°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-західний, до 6.1 м/с.

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