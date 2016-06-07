Погода в Україні: у більшості регіонів сьогодні малохмарно і прохолодно, до +19° (карта)

08:09, 7 червня 2016
652
0

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 7 червня, у більшості українських областей про очікується малохмарна погода, вдень +16°...+19°.

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В Україні сьогодні малохмарно / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці сьогодні очікується невелика хмарність, вдень +16°. Вітер північний, до 5.5 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст. У Львові 7 червня хмарно з проясненнями, вдень +16°. Вітер північний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

Водіїв на українських дорогах очікує хмарна погода, на східних напрямках пройдуть дощі

У Харкові у вівторок очікується невелика хмарність, температура вдень +15°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 6.5 м/с. В Дніпрі сьогодні практично безхмарно. Температура вдень +16°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північний та північно-західний, до 4.8 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вдень +19°, вітер північний, до 6.5 м/с. Атмосферний тиск 760 мм рт. ст. В Сімферополі практично безхмарно. Температура вдень +18°. Вітер переважно північний, до 4.8 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Погода в Украине 7 июня / УНИАН
Погода в Україні 7 червня / УНІАН

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вдень +19°, вітер північний, до 5.8 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст. В Краматорську сьогодні очікується невелика хмарність, вдень +15°, вітер північний, до 5.4 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. У Сєвєродонецьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура вдень +16°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-західний, до 6.1 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин