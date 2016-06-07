Погода в Києві: сьогодні в столиці до +16° і невелика хмарність

08:44, 7 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 7 червня, столиці очікується невелика хмарність.

kyivcity.travel
У Києві сьогодні до +16° / kyivcity.travel

Вдень температура +16°, до вечора похолодає до +13°. Ймовірність опадів 33%.

Вітер північний, до 5.5 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

Сьогодні киян очікує малохмарна погода, без опадів

Сьогодні сонце в Києві зійшло о 4:47, а зайде о 21:06.

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