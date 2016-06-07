У Флориді ввели надзвичайний стан через шторм "Колін"
На території Флориди введено надзвичайний стан у зв'язку з тропічним штормом "Колін".
Відповідний указ, підписаний у понеділок губернатором Ріком Скоттом, дозволяє мобілізувати Національну гвардію і позачергово отримувати від федерального уряду необхідну допомогу для ліквідації наслідків стихійного лиха, передає ТАСС.
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Губернатор також віддав розпорядження привести в стан підвищеної готовності 6 000 резервістів Національної гвардії.
Також сформована оперативна група у складі 250 чоловік, які відповідають за своєчасне закриття автодоріг, визначення альтернативних маршрутів руху наземного транспорту і регулювання руху у разі відмови світлофорів під час порушень ліній електропередач.
Як інформувала Національна метеорологічна служба США, на півдні Флориди швидкість вітру досягає 80,5 км на годину, кількість опадів становить 12,7 см. У міру просування "Коліна" погодні умови будуть погіршуватися.
Губернатор Скотт закликав населення штату "дотримуватися обережності і бути напоготові".
"Цієї ночі на території всього штату будуть йти зливи, вітер буде штормовий, не виключені торнадо і повені", - зазначив він, рекомендувавши жителям Флориди регулярно оновлювати інформацію про напрями просування "Коліна" і вживати заходів крайньої обережності поза своїми будинками.
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