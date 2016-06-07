У Флориді ввели надзвичайний стан через шторм "Колін"

08:57, 7 червня 2016
730
0

На території Флориди введено надзвичайний стан у зв'язку з тропічним штормом "Колін".

REUTERS
REUTERS

Відповідний указ, підписаний у понеділок губернатором Ріком Скоттом, дозволяє мобілізувати Національну гвардію і позачергово отримувати від федерального уряду необхідну допомогу для ліквідації наслідків стихійного лиха, передає ТАСС.

На Австралію обрушився потужний шторм, є загиблі

Губернатор також віддав розпорядження привести в стан підвищеної готовності 6 000 резервістів Національної гвардії.

Також сформована оперативна група у складі 250 чоловік, які відповідають за своєчасне закриття автодоріг, визначення альтернативних маршрутів руху наземного транспорту і регулювання руху у разі відмови світлофорів під час порушень ліній електропередач.

Як інформувала Національна метеорологічна служба США, на півдні Флориди швидкість вітру досягає 80,5 км на годину, кількість опадів становить 12,7 см. У міру просування "Коліна" погодні умови будуть погіршуватися.

Губернатор Скотт закликав населення штату "дотримуватися обережності і бути напоготові".

"Цієї ночі на території всього штату будуть йти зливи, вітер буде штормовий, не виключені торнадо і повені", - зазначив він, рекомендувавши жителям Флориди регулярно оновлювати інформацію про напрями просування "Коліна" і вживати заходів крайньої обережності поза своїми будинками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин