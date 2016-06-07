У Німеччині з висоти пташиного польоту зняли танець близнюків-торнадо (відео)

По землі Шлезвіг-Гольштейн в Німеччині пройшли відразу два торнадо.

Серйозних пошкоджень не зафіксовано / Скріншот

За даними місцевої влади, все обійшлося без постраждалих і серйозних ушкоджень, передає shz.de.

Повідомляється, що торнадо рухалися вздовж автобану А-7 в сторону озера Гаммеллундер.

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У соціальних мережах місцеві мешканці діляться відео і знімками торнадо-близнюків.