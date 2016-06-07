У Німеччині з висоти пташиного польоту зняли танець близнюків-торнадо (відео)

10:08, 7 червня 2016
2366
0

По землі Шлезвіг-Гольштейн в Німеччині пройшли відразу два торнадо.

Скриншот
Серйозних пошкоджень не зафіксовано / Скріншот

За даними місцевої влади, все обійшлося без постраждалих і серйозних ушкоджень, передає shz.de.

Повідомляється, що торнадо рухалися вздовж автобану А-7 в сторону озера Гаммеллундер.

По американським штатам пройшлися 26 торнадо, постраждали Канзас, Оклахома, Техас і Колорадо (відео)

У соціальних мережах місцеві мешканці діляться відео і знімками торнадо-близнюків.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин