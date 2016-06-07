Через потужну бурю на сході Австралії загинули чотири людини (фото, відео)

11:10, 7 червня 2016
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Рятувальники австралійського штату Тасманія виявили тіло літньої жінки, яка загинула під час сильної бурі, що налетіла на східне узбережжя країни минулими вихідними.

REUTERS
REUTERS

Таким чином, загальне число загиблих складає вже чотири людини. У неділю в Сіднеї і розташованому приблизно за 70 км на південь від нього містечка Боурал потонули дві людини, автомашини яких були віднесені потоками води. Ще один чоловік втопився неподалік від столиці країни Канберрі.

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Про це повідомляє ТАСС за інформацією поліції штату.

Поліція і рятувальники Тасманії продовжують пошуки двох жителів цього острова, поліція Нового Південного Уельсу розшукує жителя Сіднея. Всі троє поки продовжують вважатися зниклими без вісти.

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