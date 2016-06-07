В Україні завтра очікується хмарна погода, на заході трохи потеплішає (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 8 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода погода з проясненнями, вночі +6°... + 12°, вдень +16°... + 21°.

В країні завтра хмарно, але без опадів / pixabay.com

У столиці завтра буде хмарно, +11°... +19°. Вітер переважно північно-західний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Львові 8 червня також хмарно з проясненнями, вночі +11, удень +19°. Вітер західний та південно-західний, до 2.2 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

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Одеситам на завтра обіцяють також хмарність, температура вночі +9°, вдень +20°, вітер північний, до 2,9 м/с. Атмосферний тиск 760 мм рт. ст.

Погода в Україні 8 червня / УНІАН

У Харкові у середу очікується малохмарна погода, температура вночі +7°, вдень +16°, пройде дощ. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 6.1 м/с.

У Дніпрі завтра очікується схожа погода. Температура вночі +7°, вдень +17°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

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У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +18°. Вітер переважно північно-східний, до 3.2 м/с. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють хмарну погоду, температура вночі +10°, вдень +18°, вітер північний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.

У Краматорську завтра також невелика хмарність, вночі +8°, вдень +17°, вітер північно-західний, 3 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра ясно і безхмарно. Температура вночі +11°, вдень +17°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст. Вітер північно-західний, до 6.1 м/с.

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