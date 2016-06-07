Погода в Києві: на завтра обіцяють хмарну погоду, до +18°

18:55, 7 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 8 червня, в Києві очікується похмура погода, вночі +10°, вдень +18°.

elektraua.livejournal.com
У столиці завтра хмарно / elektraua.livejournal.com

На вечір синоптики прогнозують +15°.

Вітер переважно північно-західний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

Цього тижня в Україні трохи похолоднішає

Опадів не очікується.

Сонце в столиці завтра зійде в 4:47, а зайде о 21:07.

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