Автомобілістам обіцяють сухий асфальт і теплу погоду, до +25°
Сьогодні і завтра українських водіїв у денний час на автомобільних дорогах очікує малохмарна і тепла погода.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, сьогодні на трасі Київ - Харків без опадів. Температура в дорозі +21°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде чекати хмарна погода з проясненнями, температура +20°...+22°. В самому Києві +24°.
В Україні завтра очікується хмарна погода, на заході трохи потеплішає (карта)
На трасі Київ - Львів сьогодні також трохи хмарно. Температура в дорозі +22... +24, без опадів. У середу водіїв на цьому маршруті будуть очікувати схожі погодні умови.
За маршрутом Київ - Одеса сьогодні в небі - рідкі хмари, температура +23°...+24°, також без опадів. Завтра на цьому маршруті очікується малохмарна погода, до +23°.
Погода на завтра в Україні: місцями очікуються дощі, температура до +20° (карта)
На Маріупольському напрямку теж малохмарно, температура +23°...+24°, без опадів. На завтра +23°...+25°, також сухо.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°