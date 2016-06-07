Автомобілістам обіцяють сухий асфальт і теплу погоду, до +25°

Сьогодні і завтра українських водіїв у денний час на автомобільних дорогах очікує малохмарна і тепла погода.

На дорогах України малохмарно і сухо, до +25° / autonews.autoua.net

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, сьогодні на трасі Київ - Харків без опадів. Температура в дорозі +21°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде чекати хмарна погода з проясненнями, температура +20°...+22°. В самому Києві +24°.

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На трасі Київ - Львів сьогодні також трохи хмарно. Температура в дорозі +22... +24, без опадів. У середу водіїв на цьому маршруті будуть очікувати схожі погодні умови.

За маршрутом Київ - Одеса сьогодні в небі - рідкі хмари, температура +23°...+24°, також без опадів. Завтра на цьому маршруті очікується малохмарна погода, до +23°.

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На Маріупольському напрямку теж малохмарно, температура +23°...+24°, без опадів. На завтра +23°...+25°, також сухо.

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