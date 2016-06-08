В Україні сьогодні малохмарно і до +22°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 8 червня, у більшості українських областей очікується малохмарна погода. У західних областях вдень +19°...+22°, у південних +18°...+19°. На півночі і сході трохи холодніше, +16°...+18°.
У столиці завтра буде хмарно, температура +17°. Вітер змінний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Без опадів.
У Львові 8 червня також похмуро, вдень до +20°. Вітер західний та південно-західний, до 2.4 м/с. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст. Дощу львів'янам також не обіцяють.
Погода в Києві: на завтра обіцяють хмарну погоду, до +18°
У Луцьку сьогодні хмарно, але сухо , вдень до +22°. Вітер переважно західний, до 2.8 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вдень до +19°, без опадів. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.5 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють також хмарну погоду з проясненнями, сухо, температура вдень до +19°, вітер північний та північно-західний, до 2,4 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.
У Харкові у середу очікується невелика хмарність, температура вдень +16° можливий дощ. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст., вітер північно-західний, до 3.3 м/с.
В Дніпрі сьогодні очікується схожа погода. Температура вдень до +17°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. та можливий дощ. Вітер північно-західний, до 3.1 м/с.
Цього тижня в Україні трохи похолоднішає
У Сімферополі хмарно з проясненнями та без опадів. Температура вдень +18°. Вітер переважно північно-східний, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, також без опадів, температура +18°, вітер північний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.
У Краматорську сьогодні невелика хмарність, вдень +17°, вітер північно-західний, до 3.3 м/с. Вдень можливий дощ. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку трохи хмарно, також можливий дощ. Температура вдень +18°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер північно-західний, до 3.3 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°