Середа в столиці буде прохолодною, але без дощу

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 8 червня, в столиці очікується хмарна погода з проясненнями.

Сьогодні В Києві без опадів / ourgreenworld.ru

Опадів не очікується. Температура вдень +17°, ввечері +15°. Вітер змінний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:47, а закотиться о 21:07.