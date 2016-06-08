На півдні Лондона через потужні зливи затопило автомобілі (фото)

На півдні Лондона проливні дощі спричинили підтоплення, через що багато водіїв були змушені покинути свої автомобілі у воді.

REUTERS

Про це повідомляє metro.co.uk.

"Все почалося з маленького дощу. Очевидно, автомобілі намагалися проїхати під мостом, і раптом почалося щось, схоже на кінець світу. Автомобілі потрапили в пастку, люди почали вибиратися назовні", - розповів очевидець Пол Джоллі.

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Лондонська пожежна бригада підтвердила кілька повідомлень про інциденти на півдні Лондона.

"Ми виїхали на низку викликів, пов'язаних з раптовим підтопленням і ударом блискавки в Уолінгтоні, Митчемі і Кройдоні", - заявив представник бригади.